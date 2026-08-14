Успела назвать имя напавшего: Подробности убийства школьницы в Ростовской области

В Ростовской области полицейские задержали 21-летнего парня, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки.

Трагедия произошла в поселке Пригородный в Красносулинском районе. Вечером 13 августа девочку обнаружил на обочине автодороги проезжавший мимо местный житель. На ее теле были множественные ножевые ранения.

Мужчина сообщил о случившемся в экстренные службы. Девочку доставили в больницу, но она скончалась от полученных ран. По предварительным данным, она успела назвать имя нападавшего.

Подозреваемого оперативно задержали, им оказался 21-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Причины трагедии выясняются.