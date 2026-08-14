У Аллы Пугачевой рак, она проходит курс химиотерапии: страшную тайну раскрыл известный телеведущий

Алла Пугачева в конце июля появилась на закрытии фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Примадонна пообщалась с журналистами, рассказала, что столкнулась с большой неприятностью — сломала шейку бедра, из-за чего несколько месяцев была прикована к постели.

Вид Аллы Борисовны в тот день шокировало многих. Исполнительница хита "Мадам Брошкина" вышла на красную дорожку в мини-юбке, обнажив стройные ноги. Эффектный образ Примадонна дополнила беретом с черной вуалью. Однако это не скрыло от публики залысины на голове у певицы. Народ несколько недель гадал, что происходит с Пугачевой, но никто и предположить не мог, насколько серьезна ситуация.

"Это не плохая пластическая операция, а болезнь. Мне кажется, что у нее онкология, проходит, может быть, курс химиотерапии, и волос-то уже нет, кстати. Пугачева такой худой не была никогда. Я, когда эти кадры увидел, испугался. Человек явно болен. Она в Юрмале действительно выглядит беспомощно", — заявил телеведущий Сергей Соседов в беседе с News.ru.

Прокомментировал Соседов и обещание народной артистки СССР после окончания спецоперации приехать в Киев и дать концерт. Критик уверен, что у Пугачевой нет сил на выступления, она уже вряд ли когда-либо выйдет на сцену.

"Какие концерты в таком состоянии? Человек болен, и, конечно, от нас это скрывают. Посмотрите, какой стоит злой Максим*. Лицо недовольное. Он не знает, то ли убежать, то ли остаться. А она, пока есть силы, еще улыбается, на публику играет. Но это плохой театр, больничный. Смотреть на это очень печально и больно", — подчеркнул Соседов.

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