"Если ты всю жизнь гнобила и ненавидела свое дитя, что ждать?": Дане Борисовой предрекли печальную участь

Дана Борисова стала мамой 19 лет назад. Дочь Полину она родила от бизнесмена Максима Аксёнова. Когда девочка выросла, телеведущая была разочарована. Дана мечтала о совершенно другом ребенке.

Сейчас отношения Борисовой с дочерью трудно назвать ровными. Они часто ссорятся, выясняют отношения. Например, на днях Дана Борисова публично унизила единственную наследницу.

"Я считаю, что есть дочери и получше, которые ближе к матери. Мне не нравится, когда ее зовут на передачи без меня", — ревниво заявила телеведущая на шоу.

Полина явно не ожидала, что мама скажет такое на публике, но смогла скрыть обиду и постаралась не нагнетать обстановку. "Я готова простить маму за свое детство. Она самая лучшая. Очень хотелось, чтобы она помогала мне с будущими детьми", — призналась наследница Борисовой.

Однако в Сети этот инцидент получил широкую огласку. Многие интернет-пользователи встали на сторону Полины и раскритиковали Дану как мать. В телеграм-канале Champagne o’clock и вовсе посоветовали Полине порвать отношения с родительницей.

"Так и матери есть получше. Что пожелать Полине? Набраться смелости, ответственности и выбраться из этих деструктивных отношений. Построить свою лучшую жизнь — не вопреки, а благодаря негативному опыту. Пусть он станет точкой отсчета, чтобы самой не повторять путь матери. И для своих детей стать милой, доброй мамой", - заявил эксперт.

Он отметил, что быть доброй и милой мамой даже выгодно. "Если ты любящая мать — твой ребенок инвестиция в твое же будущее. Взрослый ребенок будет рядом, поможет, подарит радость и праздники до старости", - рассуждает специалист.

А вот Дане Борисовой предрекли печальную участь. "Если ты всю жизнь гнобила и ненавидела свое дитя — что ждать? Состаришься одна. Ребёнок не протянет руку. И никто не протянет", - заявил спикер.

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