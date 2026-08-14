Минтранс подготовил меры по защите российских судов по поручению Путина

В России появится единая морская администрация для управления деятельностью в области торгового мореплавания. Созданием новой структуры занялся Минтранс. Ведомство выполняет поручение президента России Владимира Путина.

Законопроект, размещенный на портале проектов нормативных актов, призван обеспечить централизацию управления морской деятельностью в области торгового мореплавания. Восстанавливаются ранее не примененные в России функции морской администрации, которые обеспечивают надлежащий уровень защиты национальных судов во время международных перевозок, пояснили в Минтрансе.

Институт Морской администрации России будет создан на базе уже существующих администраций морских портов. Важнейшее нововведение - создание полноценной системы мониторинга российских судов в Мировом океане. Будет отражено не только их географическое нахождение, но и техническое состояние и укомплектованность экипажами.