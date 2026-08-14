"У меня нет мамы": 14-летняя дочь Киркорова сделала полное боли заявление

Алла-Виктория сделала заявление, которое довело народ до слез. Девочка прекрасно осознает, что лишена самого главного в жизни человека.

Филипп Киркоров после развода с Аллой Пугачевой тщательно скрывает личную жизн. Сумела ли с тех пор какая-нибудь женщина покорить сердце поп-короля и затмить Примадонну, неизвестно. Однако отказывать себе в радости стать отцом певец не стал, несмотря на все перипетии. В 2011 году у артиста родилась дочь Алла-Виктория, а в 2012-м на свет появился сын Мартин.

И девочку, и мальчика выносила суррогатная мать, этого исполнитель хита "Единственная" не скрывал изначально, хотя был момент, когда Филипп Бедросович и сожалел о собственной открытости.

"Наша страна к таким откровениям не готова. Я на свою голову столько нареканий получил. Но я сделал это с одним желанием – показать, что можно обрести счастье и таким путем, что выход есть", – рассказывал несколько лет назад Киркоров в эфире передачи "Секрет на миллион".

Дети артиста тоже в курсе того, каким способом были рождены. И, видимо, спокойно принимают этот факт. По крайней мере, такое впечатление складывается из недавнего высказывания 14-летней наследницы Филиппа Бедросовича.

"Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери", – сказала Алла-Виктория во время общения с подписчиками в эфире своего блога.

Судя по комментариям, слова девочки многих довели до слез. Хоть сама она окружена вниманием и любовью, некоторые россияне уверены – Алле-Виктории не хватает главного человека в жизни.