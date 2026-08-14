Лавров попросил США объяснить данные об их причастности к ударам по России

Ультиматумов о прекращении поставок оружия и разведанных Киеву Москва Вашингтону не ставит. Тем не менее, российская сторона ожидает от США ответа относительно участия Штатов в организации ударов вглубь российской территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как сказал российский министр в интервью "Вестям", эта тема была в списке вопросов, который российская сторона передала госдепартаменту США. При этом Москва отметила, что Вашингтон глубоко вовлечен в организацию ударов по гражданским объектам на территории России – в частности, поставляя Киеву большое количество беспилотников.

Ранее западные СМИ сообщали, что американская разведка помогала Украине прокладывать маршруты дронов для обхода российских сил ПВО и ударов по территории страны. Президент США Дональд Трамп назвал удары Украины вглубь России эскалацией, которая может привести к окончанию войны.