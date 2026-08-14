Минобороны пообещало ВСУ зимой "заморозку"

Министерство обороны России пообещало украинским военным тяжелую зиму.

Так прокомментировало наше военное ведомство прокомментировало ночные удары по инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Публикацию сопроводили фото трех ударных дронов-камикадзе "Герань-4 Сикер" с надписью "Как снег на голову".

"Зимой вам будет "заморозка"", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Ранее ВС России ударили по автозаправочной станции в районе населённого пункта Репки Черниговской области. АЗС использовалась в интересах украинской армии.