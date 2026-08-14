Звезду сказки "31 июня" Наталью Трубникову привез на кремацию совершенно чужой человек

Наталья Трубникова умерла несколько дней назад. Ей был 71 год. Что стало причиной смерти, неизвестно.

Сегодня, 14 августа, состоялась кремация балерины. Траурная церемония прошла в Хованском крематории. Изначально сообщалось, что Наталью Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с мужем, режиссером-балетмейстером Анатолием Кулаковым, однако позже планы изменились. Вероятно, семье не удалось договориться о месте захоронения.

Напомним, что Трубникова и Кулаков прожили 47 лет, но детей у них не было. Незадолго до смерти балерина похоронила мужа. Об артистке, которая страдала от болезни Паркинсона, в последнее время заботилась жена ее покойного брата.

Примечательно, что она в крематорий не приехала. Тело Натальи Трубниковой доставил Борис Петрин, на которого была оформлена доверенность, передает Starhit.

Наталья Трубникова прославилась после выхода на экраны музыкальной сказки "31 июня". Она исполнила роль принцессы Мелисенты. Затем артистка сыграла еще в нескольких фильмах, но лишь в эпизодах. Поэтому именно первая роль в кино стала самой известной в карьере Трубниковой. Впрочем, Наталья никогда не была актрисой, она являлась балериной и всю жизнь связала с танцем.

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