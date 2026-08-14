Алина Кабаева устроила публичный разнос: все попало на видео

Накануне, 13 августа, состоялись квалификационные соревнования на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне. Российская гимнастка Мария Борисова стала единственной участницей, которая отобралась во все финалы турнира — с обручем, мячом, булавами и лентой.

Тренерский штаб Борисовой тщательно подготовился к первенству планеты, но одну деталь они упустили. Это заметила Алина Кабаева и устроила специалистам разнос. "Слушайте, а что у нас с купальниками-то? Чё, одни и те же? Нельзя новые купальники купить?" — возмутилась олимпийская чемпионка на "летучке".

Наставники гимнастки принялись оправдываться, мол, все купальники "свежие". Но Кабаеву не устроило это объяснение, Алина уверена, что в этих нарядах Мария уже выступала, а для столь высокого турнира это неприемлемо.

"Какие свежие? Она же уже выступала. Можно какой-нибудь другой купальник? Вот я сижу, почему вы не думаете об этом, Ирина Николаевна? Я же не буду о купальниках думать. Вы мне скажите, что вы хотите. Всё же есть, слава Богу. Возможности все есть", — эмоционально отметила Кабаева.

Планерка тренерского штаба попала на видео, а кадры уже разместили в Сети. После критики чемпионки специалисты показали в телефоне несколько вариантов купальников. Кабаева выбрала нужный. "Мне нравится. Красиво. Можно красных камней добавить", — указала Алина.

Сама Кабаева не смогла прилететь на чемпионат мира в Германии, поэтому по телефону настраивала гимнастку.