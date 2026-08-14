"Я никогда в жизни не прощу ей": мать рассказала жуткие детали отношений Тиммы и Седоковой

Янис Тимма скончался в конце декабря 2024 года. Баскетболист свел счеты с жизнью в одном из московских хостелов вскоре после того, как оформил развод с певицей Анной Седоковой.

Певица долгое время не комментировала произошедшее, она пережила нервный срыв. Но спустя полтора года Анна решилась на откровенный разговор. Певица призналась, что ее последний муж был домашним тираном. По словам артистки, спортсмен избивал ее и даже кидался ножом.

В свою очередь, семья Тиммы категорически не согласна со словами Седоковой. Прервала молчание мать Яниса Аусма. По ее словам, сын был светлым и добрым человеком, к которому тянулись дети, животные и даже насекомые.

Известие о свадьбе с Анной Седоковой стало новостью для семьи баскетболиста. По словам матери Яниса, они держали информацию о свадьбе в строжайшем секрете. Тем не менее, поначалу близких ничего не смущало, но потом артистка начала себя странно вести.

"В самом начале брака Анна разрешала Янису звонить сыну Кристиансу и разговаривать со мной. А потом она начала как будто отрезать его от семьи. Его звонки стали редкими... Потом мы из-за нее перессорились все", - сообщила мать Тиммы.

И все же Янис, которому, по ее словам, Анна не разрешала даже держать фото наследника на прикроватной тумбочке, тайком звонил сыну и поддерживал с ним отношения. Да и с матерью Тимма находил возможность увидеться. Так, Аусма утверждает, что в последний раз они встречались в конце октября 2024 года. Тогда он заявил матери, что принял твердое решение развестись с Седоковой и был нацелен продолжать играть в баскетбол.

О том, что Янис умер, мать узнала по радио. Она немедленно бросилась звонить Анне Седоковой, но та не отвечала. Тогда Аусма стала писать ее старшей дочери Алине, но она ее игнорировала.

"Я простила бы ей то, что она оставила Яниса без копейки, без всего имущества. Он заработал бы еще! Я простила бы ей даже то, что она разрушила нашу семью и рассорила нас с сыном, — мы все равно успели помириться, материнская любовь преодолевает все", - отметила Аусма.

Однако есть то, что она точно не сможет простить Анне Седоковой. "Тело сына мне прислали в пластиковом мешке. Она мне все-таки перезвонила, обещала: "Я его одену, обую, гроб куплю, не переживайте". А в итоге прислали голого, в мешке из-под мусора. Даже на опознание не соизволила прийти. Не прощу ей, что она забрала жизнь моего сына", - заявила безутешная мать NEWS.ru.

Теперь семья судится с артисткой за имущество и деньги Яниса Тиммы. "Она старается помочь себе. Янис ведь ответить не может. Но я буду биться. До последнего. Пусть каждый получит по заслугам", - заключила родительница Тиммы.

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