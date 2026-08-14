Давление Евросоюза на Белград – беспардонное и хамское. Так оценил действия Брюсселя в отношении Сербии Сергей Лавров. Глава МИД России назвал ЕС "четвертым рейхом".

Сербский президент Александр Вучич на днях принял в Белграде главу киевского режима Владимира Зеленского. После встречи Вучич заявил, что ни Украина, ни Сербия не смогут стать членами Евросоюза в ближайшее время.

Как сказал Сергей Лавров в интервью "Вестям", следующим с давлением Евросоюза столкнется премьер-министр Болгарии Румен Радев. Глава российского МИД прокомментировал выход Болгарии из "коалиции желающих" и возможную реакцию на это Брюсселя. Лавров напомнил, что Радев шел на выборы под лозунгом национальных интересов, а не подчинения евросоюзовской бюрократии.