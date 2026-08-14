Собянин: Новый корпус школы №1517 откроется 1 сентября

Это четырехэтажное здание притягивает внимание еще издалека. В новом корпусе школы 1517 учиться будут старшеклассники. Поэтому ориентировались на стиль, который понравится подросткам. Светлые оттенки и витражные вставки.

Особое внимание в этой школе уделено предметам естественно-научного профиля. В распоряжении учеников - комфортные универсальные и специализированные учебные кабинеты и лаборатории. Есть где реализовывать и собственные инженерные проекты - на ИТ-полигоне. Преподавательская команда - люди из науки и техники со своим авторским курсом "Подводная робототехника".

Пока идешь из кабинета в кабинет - учишь историю. Полное древо династии Рюриковичей - прямо на стенах. С портретами и датами. Своеобразная шпаргалка - и всегда перед глазами.

Здание построено по индивидуальному проекту. Предусмотрели, чтобы пространство для обучение было не только красивым, но и комфортным. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создана полностью безбарьерная среда.

"Продуманы очень хорошо маршруты передвижения. Все входы находятся на уровне земли или оснащены пандусами. Так же на территории выполнены дорожки, площадки для занятия спортом и отдыха, которые оборудованы уличными тренажерами и турниками. Также проведено озеленение территории, разбит газон, высажены деревья и кустарники", - рассказал Алексей Козаков, заместитель руководителя по производству.

Старшеклассники по новому корпусу уже прогулялись. И остались довольны. Своим восторгом поделились с мэром Москвы.

В этом же корпусе - спортивные секции и театральная студия. Все для того, чтобы будущие выпускники смогли достойно сдать экзамены и поступить в вузы мечты.

"Много таких профильных классов. И инженерный класс, и медицинский Предпринимательство сейчас - новое направление, тоже достаточно популярное среди школьников. С хорошими вузами взаимодействуют школы: с МГУ, с МАИ, МФТИ, так что у ваших детей будет широкий выбор и профиля. Направления в учебе - это очень важно. Школа, конечно, соответствует всем требованиям. Надеюсь, что будет уютно для ребят", - отметил Сергей Собянин.

В районе Хорошево - Мневники, где находится школа, активно благоустраивают. Уже открыто три станции метро. На подходе - еще четыре.

"Ваш район будет один из самых насыщенных станциями метро с точки зрения транспортного обслуживания. И стараемся, чтобы парки и скверы здесь были благоустроены. Школы ремонтируем, строим новые. Поликлиники отремонтировали. Построили два спортивных комплекса. Проектируется еще до пяти спортивных больших комплексов. И еще будет Большой Московский цирк", - добавил мэр.

Первых учеников новый корпус школы 1517 примет уже 1 сентября.