Разбитые стёкла и вмятины на капотах: неизвестные держат в страхе целый ЖК на севере Москвы

Михаил Евдокимов с супругой въехали в этот жилой комплекс всего два дня назад. Но вместо радости от новоселья - разбитая машина и ощущение, что их здесь не ждали. С верхних этажей прилетел шарик с водой и пробил стеклянный люк на крыше. Осколками теперь засыпан весь салон.

"Хотелось, чтобы нарушитель был наказан, чтобы нашли этого человека, который совершил и совершает этот вандализм", - говорит мужчина.

Михаил написал заявление в полицию, там теперь проводят проверку. Но найти хулигана будет непросто.

"На территории жилого комплекса есть камеры, которые направлены во двор, в подъездах, во внутренний двор, но камер, направленных на парковку, нет, и надо смотреть камеры городские", - сетует Михаил.

Как выяснилось, это не единичный случай. Как рассказали жители, от рук неизвестных пострадало уже как минимум восемь автомобилей. Вроде бы детская шалость, но последствия могут быть серьезными.

"Безнаказанность плодит преступления и в конечном итоге это может привести к человеческим жертвам. Если бы в машине, когда пробивался люк, сидел человек", - возмущается жительница ЖК Тамара Петрова.

"У меня машина стояла под окнами и на нее прилетел шар с водой – разбито лобовое стекло. Если бы там были люди, то всем глаза бы, наверное, повыбивало, выкололо, это как целый взрыв", - говорит Магомед Омаров.

С высоты летят не только водяные бомбочки, но и окурки, огрызки, а иногда и бутылки. Если нарушителей поймают, им грозит административная ответственность, а если ущерб окажется серьезным, могут возбудить и уголовное дело.

"Если это несовершеннолетние, то их, конечно, установят, вызовут родителей этих детей, на них составят протокол за невыполнение родительских обязанностей. А у потерпевших лиц, собственников автомобилей возникнет право на обращение в суд с требованием о компенсации ущерба", - объясняет адвокат Константин Зеленин.

Чтобы вычислить злоумышленников, управляющая компания намерена увеличить количество камер.

"Мы обратились к соседям через дорогу, с просьбой установить у них камеры за наш счет. Получив изображения, если не дай бог, что- то произойдет, мы поймем, откуда кидают предметы и портят имущество граждан", - говорит Сергей Жеков, управляющий ЖК "Аэробус"

Во дворе всё ещё можно найти остатки шариков. Более того, жильцы говорят, что после этих случаев находиться под домом страшно, ведь пока нарушитель не пойман, прилететь может и что то потяжелее.