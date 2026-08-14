Стрижепад: как неравнодушные москвичи спасают птиц, которые месяцами находятся в воздухе

Стрижуля — умная, ласковая птица с непростой судьбой. Полтора месяца назад она попала в беду. Как именно – неизвестно, но, возможно, ударилась о стёкло, или врезалась в электропровода, и рухнула у подстанции скорой помощи. От верной гибели стрижа спасла фельдшер Софья Сахарова.

Девушка сразу связалась с благотворительным фондом "Воронье гнездо" и отвезла стрижа на осмотр.

"Доктор сказал, что у нас открытый перелом со смещением правого крылышка, что, к сожалению, эта птичка подлежит усыплению", - говорит Софья Сахарова, фельдшер станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, подстанция №6, волонтер.

Но Софья сдаваться была не намерена: пусть стриж больше никогда и не взлетит, но он будет жить. Дома девушка начала лечение.

"Через недели полторы уже начал двигать крылышками, пытался расправлять их", - рассказывает Софья.

Пока что стриж живет в коробке, рано еще по квартире прыгать, и знакомится с другими питомцами Софьи. А дома у нее мини-зоопарк: две собаки и две кошки, черепашка, шиншилла и ящерица. Практически всех животных девушка спасла от смерти.

"Мне повезло, потому что корм ящерицы совпадает с кормом стрижа. Проблема была в том, как правильно кормить", - говорит Софья.

Стриж - птица привередливая. В его рационе - муравьиные яйца, тараканы и сверчки. Как лечить, правильно кормить и держать в руках – всему Софью научила волонтер "Вороньего гнезда" Алиса Кавердина.

"Это единственный человек в Москве и Московской области, который знает про стрижей все. Алиса человек невероятный, 24/7 она со мной на связи", - говорит Софья.

Сейчас пернатый чувствует себя хорошо. Но стрижи птицы социальные и не могут без компаньона. Поэтому Софья подумывает о том, чтобы найти ему друга. В этом поможет Алиса Кавердина. У нее дома настоящий птичий госпиталь. Каких только пациентов тут не лечат… Сейчас у Алисы в квартире около ста птиц. Но бывало и больше.

"В прошлый сезон была совершенно невозможная нагрузка, на пике сезона как сейчас, сидело больше 300 птиц одновременно. 300!" - рассказывает Алиса.

Всех подопечных надо осматривать, лечить и кормить. Так еще и телефон не смолкает. Звонят те, кто нашел подбитых стрижей и хочет им помочь.

"Помнится, было даже обращение из Непала. Вот в Испании я смогла помочь, а в Непале, к сожалению, нет", - разводит руками девушка.

Совмещать волонтерство и работу невозможно. Дорогостоящие хобби поддерживает муж. Лишь за неделю голодные клювики съедают порядка 20 тысяч двупятнистых сверчков!

"У меня уже много-много лет нет выходных, нет отпусков. Ты отдохнул, ты заснул, кто-то умер. Кто–то не дождался твоей помощи", - рассуждает Алиса.

Это пугает Алису. Поэтому она продолжает консультировать и брать к себе на лечение стрижей. Все, кто выздоровел и окреп, могут еще раз обрести небесную свободу. Алиса спасла больше тысячи стрижиных жизней. Дети неба на земле беспомощны. И если вы нашли стрижа, не пытайтесь его кормить и не подбрасывайте в надежде, что он взлетит. Обратитесь к тем, что знает, как помочь.