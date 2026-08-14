В Киеве заявили о провале тайных переговоров Буданова с Москвой

Кирилл Буданов*, внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, провалил возложенную на него миссию. О провале якобы имевших место тайных переговоров главы офиса Зеленского с Москвой сообщил украинский анонимный Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на собственные осведомленные источники.

О возможных контактах Буданова* с Кремлем на Украине заговорили еще 10 августа - на фоне российских ударов по одесским портам, которые привели к полной блокаде Украины. Посланник Зеленского якобы обсуждал возможность морского перемирия.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина предложила России взаимно прекратить удары по объектам в Черном море. По данным агентства, Киев передал предложение о морском перемирии Москве через третью сторону.

*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга