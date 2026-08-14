Меган Маркл дерзким жестом указала принцу Гарри на его место

Меган Маркл сделала довольно недвусмысленное напоминание всем, включая принца Гарри, о том, что она независимая женщина. Однако это показало, что Сассекские движутся в разных направлениях, а дерзкий жест герцогини указал Гарри на его место.

Актриса появилась одна на показе фильма о девочках-скаутах "Королевы печенек", исполнительным продюсером которого она выступила. При этом на Меган снова не было обручального кольца. Королевские инсайдеры утверждают, что Маркл намеренно сняла перстень. Источник сообщил журналу Closer, что Меган "слишком хорошо разбирается в СМИ, чтобы случайно выйти без кольца".

"Это было почти как напоминание всем, включая Гарри, о том, что она по-прежнему та независимая, уверенная в себе и целеустремлённая женщина, в которую он влюбился", — уверен человек из окружения Сассекских.

Выходка герцогини еще раз напомнила, о том, что Гарри и Меган все больше отдаляются друг от друга: актриса занимается переговорами с Netflix и встречами в Лос-Анджелесе, тогда как принц сосредоточен на благотворительной деятельности и восстановлении отношений со своим отцом.

Инсайдер сообщил, что семья все еще собирается вместе за ужином. Но теперь они стараются побыстрее поесть и разойтись каждый по своим делам.