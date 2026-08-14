Дочь снялась с Ларисой Гузеевой: вот как она выглядит

Лариса Гузеева души не чает в сыне Георгии и дочери Ольге. Известная актриса жалеет, что в свое время не родила еще.

Наследники ведущей ведут непубличный образ жизни. Оба живут в тени именитой матери и совершенно не гоняются за вниманием СМИ. Тем не менее, время от времени Лариса Гузеева выкладывает фотографии любимых наследников.

Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" звезда брачного шоу "Давай поженимся!" опубликовала снимок, на котором запечатлела дочь Ольгу. На фото мать и ее наследница сняты с бутылками пива.

"Самые опасные люди - ханжи. Я не идеальная мать, никогда не была идеальной дочерью. Я вся в изъянах, короче. Поэтому поленитесь писать про пиво в руках и про мой алкоголизм… Но. Я не умею не любить своих. Здесь у меня талант. Клянусь. Мы с дочкой. Сплетенье ног - судьбы сплетенье", - высказалась Гузеева.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах. По их мнению, Ольга очень похожа на мать и является настоящей красавицей.

Напомним, что в прошлом году Лариса Гузеева стала бабушкой. Ольга родила дочь. Однако известно об этом стало в конце 2025 года совершенно случайно. Позднее актриса подтвердила, что у нее есть внучка, ее назвали Евой. Потом появилась информация, что Ольга вышла замуж еще весной того же года. Зять Гузеевой не из творческой профессии, его зовут Никита, они с Ольгой живут вместе.

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