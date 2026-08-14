Площадь пожара на кровле здания в Петербурге возросла до 100 "квадратов"

Площадь возгорания на кровле здания в центре Санкт-Петербурге возросла до 100 квадратных метров. Сообщается о двоих пострадавших.

Как сообщили в МЧС России, сообщение о возгорании на Адмиралтейском проспекте Санкт-Петербурга, в доме номер 8, поступило 14 августа в 12:56. Прибывшие пожарные расчеты определили, что горит кровля здания на площади в 30 квадратных метров.

Позже площадь пожара возросла до 100 "квадратов". В 13:16 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. К тушению привлечено 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Горящее здание - памятник истории и культуры регионального значения "Дом Щербакова/Дом Гамбса", находится под государственной охраной.