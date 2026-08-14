Ирина Пегова показала, какой красавицей выросла ее дочь от Дмитрия Орлова

Ирина Пегова и Дмитрий Орлов сыграли свадьбу в 2005 году, а в 2006-м актриса родила дочь Татьяну. Когда девочке было 5 лет, артисты развелись. После расставания у бывших супругов сохранились дружеские отношения, Татьяна регулярно видится с отцом.

Наследнице знаменитостей уже 20 лет, но она не любит публичность. Пегова очень редко показывает свою единственную дочь в соцсетях, в основном актриса публикует кадры с работы. Лишь иногда она делает исключения. Так, во время поездки в Суздаль Ирина сняла серию селфи с наследницей.

Во время пребывания в старинном городе звезда фильма "Шальная императрица" с дочерью посетили храм, музей и несколько местных кафе. Кадрами Ирина поделилась на своей странице в соцсети. Актриса предстала на снимках в голубом платье с нежным цветочным принтом. А Татьяна облачилась в черное, даже на голову она повязала черную косынку. Выглядела девушка очень стильно.

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Поклонники Пеговой тут же отметили, что Татьяна как две капли воды похожа на отца, но отдельные черты унаследовала от мамы. "Породистая красота!"; "Таня в Орлова пошла, на Ирину не похожа"; "Самое лучше от родителей взяла", — пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, что после развода с Дмитрием Орловым, с которым она прожила шесть лет, Пегова скрывала личную жизнь. Однако в прошлом году она рассекретила роман с коллегой, который младше нее на 10 лет, Сергеем Мариным. Артисты познакомились на съемках сериала "Царская прививка". Впервые пара официально появилась вместе в прошлом году на кинофестивале "Пилот".