Удары ВС России по дунайским портам напугали Запад

Россия сделала стратегический шаг к перекрытию последнего морского канала снабжения. После ударов российской армии по дунайским портам Рени и Измаил в Одесской области полная изоляция Украины с моря - лишь вопрос времени, пишет Steigan.

Как отмечают авторы, эти атаки – не просто тактический успех. Вырисовывается картина спланированной, скоординированной и постепенно завершающейся блокады Украины со всех сторон. Порты на Черном море уже закрыты, на суше все дороги западнее Одессы перекрываются российскими беспилотниками. Теперь наступила очередь Рени и Измаила.

Российские войска нанесли удары по военным объектам в портах Одесской области в ночь на 13 августа. По данным Минобороны России, среди пораженных целей - центр управления ВМС Украины в Рени, а также инфраструктура, используемая для разгрузки военной продукции в Измаиле.