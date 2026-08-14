Россия не считает целесообразным возвращение к Черноморской инициативе образца 2022-2023 годов, более известной как Черноморская инициатива или зерновая сделка, в соответствии с которой российская армия приостановила боевые действия в Черном море. Такое заявление сделала в пятницу, 14 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как уточняется в комментарии на официальном сайте ведомства, речь идет об озвученном главой МИД Турции предложении о вводе моратория на военные действия в Чёрном море.

Захарова напомнила, что ранее Москва придерживалась односторонней схемы, в рамках которой временно отказалась от ответных шагов для защиты своей портовой инфраструктуры и энергетических объектов. Это было сделано ради доступа российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Однако когда Киев стал использовать добрую волю России для терактов против российских гражданских и военных объектов, а Запад так и не вывел из-под санкций товары российского агропрома, эта инициатива была свернута.

Учитывая нынешнюю целенаправленную политику Киева по дестабилизации гражданского судоходства в Черноморском регионе и сталкиваясь с разнузданными актами терроризма, Россия не видит оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку, резюмировала представитель МИД.

Ранее Захарова указывала, что наносимые украинскими националистами удары по судам в Азовском и Чёрном морях провоцируют хаос на мировом продовольственном рынке. Эта циничная военная кампания "обслуживает интересы ряда стран Запада" и усугубляется санкциями, которые западные спонсоры киевского режима вводят против России.

Источники между о тем рассказали, что киевский режим просит Москву о частичном перемирии в Чёрном море: Украина якобы передала российским властям через некую третью сторону предложение обоюдно прекратить удары по гражданским объектам в Чёрном море.