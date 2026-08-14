Президент Финляндии озвучил дедлайн по восстановлению диалога с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб повторил тезис о важности восстановления отношений между Европой и Россией, а также озвучил желаемые сроки восстановления диалога.

Как сообщает Koululainen, по мнению финского лидера, "если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт".

Стубб подчеркнул, что общение с Россией необходимо восстановить как на общеевропейском, так и на двустороннем уровне. Однако политик уточнил, что потенциальные переговоры Хельсинки с Москвой должны осуществляться в координации с другими европейскими странами.

Ранее Александр Стубб отмечал, что в стремлении к завершению украинского конфликта заинтересованным сторонам придется пойти на "трудные и неудобные" переговоры. Политик, которого в кулуарах называют одним из вероятных переговорщиков от Европы, заявил, что для диалога с Москвой потребуется официальный мандат от Киева и европейских стран.

Невзирая на публичные призывы финского президента к диалогу с Россией, Финляндия не прекращает подготовку к потенциальной войне с соседом. В отчете рабочей группы министерств окружающей среды и обороны предлагается использовать заболоченные территории в интересах национальной безопасности — как естественный барьер для тяжелой военной техники, которая, как полагают в Хельсинки, может прийти с востока.