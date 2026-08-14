Зима приближается, энергетические ресурсы стран ЕС и Великобритании истощаются. Причины, по которым у западных государств неожиданно возникло желание наладить отношения с Россией, перечислил глава РФПИ, спецпредставитель президента по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Как написал Дмитриев в соцсети X, в условиях приближающихся холодов дефицит энергоносителей играет свою роль. И восстановление диалога с Россией становится для европейских столиц и Лондона первостепенной задачей.

Спецпредставитель российского президента отреагировал на высказывания президента Финляндии. Александр Стубб признался в любви к россиянам и русской культуре и заявил, что в ближайшие несколько недель Хельсинки стоит попытаться наладить контакт с Москвой.