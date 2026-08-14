Собянин рассказал о новых автобусных маршрутах в ТиНАО

В этом году в ТиНАО запустят 18 новых автобусных маршрутов, а всего с 2012 года их число увеличилось на 83%. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, в этом году развитие транспортной сетки направлено в первую очередь на улучшение доступности малых населенных пунктов округа.

"Удобная страна без деления на центр и периферию, качественные дороги и комфортный транспорт – таковы важнейшие положения народной программы "Единой России", которые мы последовательно воплощаем в жизнь", - подчеркнул Собянин.

Сейчас районы Новой Москвы обслуживают 1,1 тыс. современных автобусов и электробусов. Для них в Красной Пахре открылся крупнейший в Европе "Дом электробусов".