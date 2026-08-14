Соединенные Штаты поддерживают позицию Японии в вопросе принадлежности Курильских островов. Об этом заявил в пятницу, 14 августа, американский посол в Токио Джордж Гласс.

После поездки российского лидера Владимира Путина на Итуруп японские власти выразили недовольство по официальным каналам. Однако Москва напомнила: Курилы вошли в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны в соответствии с требованиями международного права. Российский суверенитет над архипелагом неоспорим и не подлежит обсуждению. Тем не менее, Токио продолжает оспаривать принадлежность Курил и называет их своими Северными территориями.

Гласс заявил в социальных сетях, что Вашингтон в этом вопросе стоит на стороне Токио: "Соединенные Штаты по-прежнему непоколебимы в своей поддержке самого важного союзника и в признании суверенитета Японии над Северными территориями".

Дипломат также выразил от лица США протест против любых действий, которые "подрывают мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе".

Ранее помощник президента России Владимир Мединский объяснил, "почему Курилы всегда были, есть и будут нашими". Историк напомнил, что острова были открыты казаками и нанесены на карты русскими картографами, поэтому исторически "все иностранцы испрашивали у России разрешения на посещение островов".

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что японский премьер Санаэ Такаити "может сколько угодно рассуждать о том, что Курильские острова — "исторически японские", но эта болтовня ничего не изменит". Курилы "были, есть и останутся российской землей".