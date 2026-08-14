В Госдуме призвали упростить возврат ошибочных штрафов

В России необходим механизм быстрого и понятного обжалования ошибочных штрафов для автомобилистов, в том числе через цифровые сервисы. С такой инициативой выступил в пятницу, 14 августа, депутат Государственной думы Александр Сидякин.

Комментарий парламентария последовал за техническим сбоем в одном из территориальных подразделений полиции Московского региона. Из-за этого инцидента водители в Подмосковье стали получать уведомления о штрафах за 2021 год, которые якобы до сих пор не были оплачены.

Как подчеркнул Сидякин, недопустимы ситуации, в которых водителям спустя годы приходят требования об оплате старых штрафов, а вернуть ошибочно перечисленные деньги практически невозможно. Депутат призвал создать механизм, позволяющий возвращать автомобилисту средства без излишней бюрократии.

Например, в официальных приложениях и на сайтах соответствующих госструктур предлагается предусмотреть отдельный сервис для подачи жалоб и оперативной связи, цитирует депутата ТАСС.

Ранее в Госавтоинспекции опровергли публикации о якобы усилении ответственности с 1 июля за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении автомобилистов, в том числе за использование телефона за рулем.