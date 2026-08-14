Трамп удивил Рубио необычным подарком на день рождения

Необычный подарок получил госсекретарь США Марко Рубио от хозяина Белого дома. Дональд Трамп подарил главе госдкпа на 55-й день рождения коллаж из 68 мемов.

Как сообщил портал Axios, на коллаже Рубио изображен в популярных образах – в частности, в виде персонажей мультсериалов "Симпсоны" и "Южный парк", участника группы Kiss, Санта-Клауса, Папы Римского и других. На каждом изображении стоит подпись и пожелание в честь дня рождения от сотрудников Белого дома.

Самый популярный интернет-мем с госсекретарем появился после неудачной встречи президента США и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля 2025 года. Пока Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс яростно критиковали Зеленского, Рубио сидел на диване и просто смотрел в сторону. Пользователи соцсетей, зафиксировав момент, стали изображать госсекретаря в самых разных образах.