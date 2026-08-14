Наташу Королеву шокировала очередная выходка невестки: "И как Архип на это смотрит?"

Сын певицы Наташи Королевой Архип нашел свое счастье в лице красавицы-стриптизерши Мелиссы. Правда, девушке пришлось бросить денежную профессию, на этом настоял отец парня Сергей "Тарзан" Глушко.

Когда Мелисса выполнила все условия семьи благоверного, им с Архипом разрешили пожениться. Торжество состоялось в прошлом году в Санкт-Петербурге. Интересно, что родители невесты на свадьбу не приехали, а Королева и Тарзан решили совместить праздник сына с годовщиной своего брака.

Но зато после свадьбы певица постаралась окружить Мелиссу заботой и любовью. Артистка даже отвела невестку в стоматологическую клинику, где девушке провели сложную и дорогостоящую операцию по изменению прикуса. Кроме того Наташа с удовольствием брала с собой на гастроли Мелиссу, чтобы та путешествовала и смотрела страну, а также свекровь и невестка приняли участие в шоу, где в паре сражались за главный приз.

Королева с понимаем относится к жене сына, но даже у такой золотой свекрови поведение Мелиссы иногда вызывает шок. Так, на днях девушка решилась на смелую фотосессию. Жена Глушко залезла на смотровую площадку с видом на город и позировал там в черном корсете, поверх которого накинула цветастый халат.

Выглядела Мелисса сногсшибательно. Когда девушка разместила кадры на своей странице в соцсети, Королева одна из первых оставила комментарий. "Мелисса, вот тянет тебя на экстрим!!! Ааааа!" — написала артистка.

Однако поклонники певицы были категоричнее. Народ считает, что замужней даме не стоит позировать в таком виде. "И как Архип на это смотрит?" — спросил один из пользователей Сети.