Конкретного турецкого обращения об ограничении боевых действий в Чёрном море в российском МИДе по дипломатическим каналам не получали. Однако если речь идет о возобновлении так называемой "зерновой сделки", то сейчас она нецелесообразна, подчеркнули на Смоленской площади. Россия в 2023-м свои обязательства выполнила. Остальные участники соглашения тогда продемонстрировали недобросовестный подход. К тому же именно Украина сейчас атакует гражданские суда. И ни Анкара, ни Вашингтон публично не заявляют о неприемлемости действий киевских террористов. Давать передышку которым Россия не намерена.

"Они уже начинают стонать. Неслучайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывают немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать", - заявил Сергей Лавров.

Не готовы предавать свою национальную память и поляки. Очередная перепалка между крепкими украинскими хлопцами и двумя пани взбудоражила соцсети. Примерно так же развиваются отношения между Варшавой и Киевом. Украинскую делегацию не пригласили на парад в честь дня вооруженных сил республики. Тем не менее в ближайшие недели в обмен на беспилотники все-таки передадут истребители МиГ-29. Но польское минобороны призывает не делать преждевременных выводов. С ракетами для систем Patriot все еще запутаннее.

Грядет снарядный голод, подчеркивают американские эксперты. В этом, так уж повелось при Трампе, виноват его предшественник. Администрация Байдена выделила оружейной компании более 500 миллионов долларов на строительство завода по производству боеприпасов в Мексике. Снаряды в том числе планировали поставлять Украине. Предприятие помпезно открыли и тут же закрыли.

При этом дежурно улыбаться и заискивать перед Белым домом в Киеве желающих не нашлось. Бывшая посол Украины в Вашингтоне Стефанишина – фигурант коррупционного дела. Из ее гипотетических сменщиков очереди не наблюдается

"Потенциальные кандидаты не хотят работать с администрацией Трампа. Но это лишь часть более масштабной проблемы для Зеленского. Рейтинг его одобрения снизился с тех пор, как месяц назад он приступил к масштабной перестройке правительства. Она до сих пор не завершена и сопровождается потрясениями. Более 55 процентов украинцев считают, что их страна движется в неверном направлении", - пишет Politico.

Не подбадривает даже европейский русофобский угар. Скандальную риторику немецких коллег "об убийстве русских" теперь развивают французские журналисты. На этом фоне финский президент Стубб выглядит прямо-таки голубем мира. Мол, отношения с Россией придется восстанавливать, причем в ближайшие пару месяцев. Об этом же в интервью заявил евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург: "Мир в Европе может существовать только с Москвой". Впрочем, никто не обольщается. Слова европейцев почти всегда расходятся с делами.