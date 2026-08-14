Анну Семенович поздравляют с долгожданной беременностью

Анна Семенович пару недель назад покинула Россию. Артистка с женихом Денисом Шреером путешествует по Европе. Они уже побывали в Германии, где певица познакомилась с будущей свекровью, а теперь отдыхают в Италии.

На своей странице в соцсети Анна опубликовала фото, на котором Денис нежно трогает ее животик. "Путешествуем по Италии. Так вот что я вам доложу. Пизанская башня стоит — хоть и под наклоном, красивые улочки радуют глаз, жара напоминает, что лето в самом разгаре, а вкусная итальянская паста славненько откладывается в нужные места. Мы счастливы", — подписала снимок Семенович.

Поклонников артистки кадр взбудоражил. Народ заподозрил, что Анна уже может находиться в положении. Люди принялись поздравлять бывшую "блестящую" с беременностью. "Вот это да! Неужели будет малыш? Поздравляю вас!"; "А животик уже видно"; "Денис руки с живота не убирает"; "Аня, вы будете прекрасной мамой", — пишут пользователи Сети.

Семенович на эти домыслы пока не реагирует. Анна наслаждает отпуском, и ей не до сплетен.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что Анне Семенович 46 лет, но она никогда не была замужем и все еще не стала мамой. Певица из-за этого не особо волнуется, но на всякий случай несколько лет назад заморозила свои яйцеклетки. Артистка заявила, что хотела бы забеременеть сама.

"Если уж рожать ребёнка, то вынашивать его надо самостоятельно, я выступаю за это", – отметила Анна, признавшись, что к услугам суррогатной мамы она точно не прибегнет.

Пока здоровье позволяет Семенович родить самой, к тому же у нее есть кандидат в отцы для будущего ребенка. Уже несколько лет Анна в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. Мужчина недавно развёлся, и теперь ничего не мешает ему сделать экс-блестящей предложение руки и сердца.