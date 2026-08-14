Россия ужесточает методы борьбы для разрушения всего, что подпитывает военную машину киевского режима со стороны Запада. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В интервью телекомпании ВГТРК, которое публикует официальный сайт МИД России, глава российской дипломатии напомнил про нечистоплотность противника и его спонсоров, которые после каждого террористического акта против мирного населения "бахвалятся, как "здорово" они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам".

Лавров подчеркнул, что "мы не опустимся" до такого уровня и методов, но собственные методы сделаем еще жестче. Как отметил политик, "мы это уже делаем", поэтому недруги "уже начинают стонать".

Хотя "всё больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывают немедленно остановиться", Россия этого не сделает, заявил министр. Он пояснил, что "останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надёжное, устойчивое урегулирование". Поддавшись на предложения остановиться сейчас на линии соприкосновения, мы "позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм".

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко ответил на утверждения из Европы о поддержке мирного урегулирования конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что для подтверждения этого на практике надо прекратить накачивать Киев оружием и поддерживать нацистский режим.

Еще один заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Михаил Галузин напомнил, что Россия всегда готова и открыта к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что "из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно".