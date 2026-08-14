Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предлагала НАТО диалог, но Североатлантический альянс оставляет это без внимания. Об этом рассказал в пятницу, 14 августа, генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

По словам политика, обмен мнениями между ОДКБ и НАТО стал бы важным шагом к укреплению глобального мира и стабильности, поэтому организация выходила с предложениями о диалоге. Однако в Брюсселе на это предложение не отреагировали.

Масадыков, которого цитирует РИА Новости, подчеркнул, что путь к формированию новой архитектуры региональной и мировой безопасности должен основываться на рациональном подходе и консенсусе.

Ранее постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев подчеркивал, что стратегия ОДКБ допускает применение оружия массового поражения для защиты союзников. Он напомнил, что в стратегии коллективной безопасности ОДКБ среди современных вызовов и угроз названо потенциальное увеличение количества государств, обладающих военными ядерными потенциалами.

В НАТО при этом согласия нет: союзники по альянсу испугались планов Германии по ядерно-оружейным направлениям. В Службе внешней разведки России рассказали, что Берлин способен в срок до года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство, а других членов НАТО это настораживает и пугает.