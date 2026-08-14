Российские бойцы продолжали нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используют в своих целях Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражен склад с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ в порту Южный.

Наряду с этим уничтожен резервуар с горюче-смазочными материалами украинских националистов в порту Одесса.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что ВС России не опустятся по террористических методов киевского режима. Однако свои собственные методы мы делаем еще жестче для разрушения всего, что подпитывает военную машину киевского режима со стороны Запада.

При этом Россия не видит оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку. Спикер российского МИД Мария Захарова напомнила, что Москва в 2022-2023 годах соглашалась приостановить боевые действия в Черном море. Однако Киев стал использовать добрую волю России для терактов против российских гражданских и военных объектов, а Запад так и не вывел из-под санкций товары российского агропрома.