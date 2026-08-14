Внешний долг России вырос на 6,5 млрд долларов

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2026 года составил 313,3 миллиарда долларов США. Такие данные публикует в пятницу, 14 августа, Банк России.

Как уточняет регулятор на своем официальном сайте, величина российского внешнего долга увеличилась с начала 2026 года на 6,5 миллиарда долларов США, или на 2,1%.

Наиболее существенно выросли внешние обязательства России среди прочих секторов (финансовые организации помимо банков, нефинансовые организации, домохозяйства, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства) и банковской системы.

При этом положительное сальдо текущего счета платежного баланса России в январе-июне выросло до 34,1 миллиарда долларов с 20,4 миллиарда за аналогичный период 2025 года. Как уточняет Центробанк, это произошло из-за увеличения стоимостного объема экспорта товаров.

Российский рубль в июне получил рекордную долю в общих экспортных расчетах — 69,7%. Рекорд достигнут по расчетам в рублях и за экспорт со странами Азии — 69,1%.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что макроэкономическая стабильность России обеспечена — "имеется необходимый запас прочности". Что касается усиления волатильности на фондовом рынке, пресс-секретарь президента назвал это нормальной реакцией на события и в ближневосточном регионе, и в мире.

Также в администрации главы государства рассказали, что несырьевой неэнергетический экспорт, являющийся важнейшей частью российской экономики, в последние годы демонстрирует устойчивый рост.