Минюст внес шесть организаций в список нежелательных

Министерство юстиции России в пятницу, 14 августа, дополнило перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной.

Как уточняется на официальном сайте ведомства, нежелательными признаны организации "Россияне Батуми"* (Грузия), Human Rights Foundation* (HRF*, "Фонд защиты прав человека"*, США), "Фонд памяти жертв коммунизма"* (США), "Общество памяти"* (США), "Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете"* (ФРГ), "Ассоциация свободных россиян в Италии"* (Италия).

Ранее Государственная дума приняла поправки, ужесточающие законодательство в отношении тех, кто "наносит вред нашей стране" и "годами пытается сделать все, чтобы разрушить наше государство". Речь идет, в частности, об обвиняемых в участии в нежелательных организациях, дискредитации армии и призывах к нарушению территориальной целостности.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что людям, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора. Политик раскритиковал тех, кто променял ценности и интересы России на "дешевую и лицемерную похвалу западной публики".

* организация, деятельность которой признана нежелательной в России