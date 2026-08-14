Осень все ближе: купальный сезон в Москве завершен

Температура воды в Москве-реке опустилась до 17 градусов, что означает закрытие купального сезона с метеорологической точки зрения. Об этом рассказала в пятницу, 14 августа, ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как уточнила эксперт, это заключение основано на температуре воды в Москве-реке в районе Звенигорода. Учитывая похолодание в столичном регионе, особенно по ночам, а также сильный ветер едва ли вода потеплеет.

Напомнила Паршина и про народную примету, согласно которой на Медовый Спас (14 августа) "всякому купанию конец".

При этом ночь на субботу, 15 августа, когда термометры могут показать лишь семь градусов выше нуля, обещает стать последней холодной ночью в нынешнем эпизоде похолодания, отметила метеоролог. Затем начнется постепенное потепление — в последующие ночи столбики термометров обещают подрасти до 17 градусов, сообщает РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в соцсетях, что штормовой ветер в Москве пошел на спад — его скорость не превышает 13 метров в секунду, далее порывы продолжат слабеть.

Тем временем бархатный сезон наступает на юге России, так как сильная жара спадает, а морская вода остается теплой для купания. Классическим бархатным сезоном для курортов является температурный режим в 23-28 градусов тепла днем и 17-20 градусов ночью, а температура морской воды должна составлять от 22 до 25 градусов.