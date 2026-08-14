Лукашенко ответил на слухи о передаче власти своим детям: "Дураки полные"

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал тех, кто распространяет слухи о его якобы подготовке к передачи власти своим детям.

Как заявил политик, подобные фейки тиражируют "дураки полные", которые "не знают, что это за работа".

Передать власть, по словам Лукашенко, означало бы "взять все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски", а "не так, чтобы страну развалили, все уничтожили", сообщает Telegram-канал "Пул первого".

В средствах массовой информации и интернете часто называют сына президента Беларуси Николая потенциальным преемником отца на высоком посту. Однако Александр Лукашенко утверждал, что не видит отпрыска в большой политике, а также уверял, что сам не намерен баллотироваться на новый президентский срок.

Тем не менее, в Сети нередко именуют Николая Лукашенко белорусским вариантом принца Уильяма. В июне 2026 года младший сын президента Беларуси получил диплом Пекинского университета в рамках совместной белорусско-китайской образовательной программы. Сын Александра Лукашенко стал биотехнологом. Секретарь партийного комитета Пекинского университета называл Николая лучшим студентом на курсе.