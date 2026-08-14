Россияне смогут наблюдать соединение двух планет

Соединение Юпитера и Меркурия 15 августа можно будет увидеть с территории всех регионов России. Об этом рассказал лектор Пермского планетария Виталий Францев.

Как уточнил ученый, сближение двух планет происходит в созвездии Рака. С Земли это выглядит как слияние звезд.

Россияне смогут наблюдать это явление из всех регионов после захода Солнца. Францев посоветовал использовать бинокль — тогда можно будет увидеть и спутники Юпитера, сообщает РИА Новости.

В августе 2025 года можно было наблюдать астрономическое явление под названием "черная Луна". Это событие происходит нечасто, поэтому народная молва приписывает ему мистические свойства. В следующий раз подобное новолуние ожидается 20 августа 2028 года.

В Сети тем временем продолжают делиться кадрами полного солнечного затмения. Однако не обошлось без пострадавших: многие забыли о мерах предосторожности при наблюдении за этим явлением. Более 500 человек обратились за медицинской помощью в Испании. Люди жаловались на головокружение, тревожность, незначительные травмы, проблемы со зрением.