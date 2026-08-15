Ночью 15 августа российские военные сбили над регионами 598 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 598 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 20 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, на Кубани и в Крыму.

В Подмосковье беспилотник попал в жилой дом, пострадали ребёнок и женщина. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 дронов, летевших к столице.

По промпредприятию в Самарской области ВСУ нанесли ракетный удар. Информация о пострадавших уточняется. В Ростовской области в результате атак БПЛА и ракет повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались около тысячи жителей.

Ночью перекрывалось движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы в целях обеспечения безопасности во время атаки БПЛА. В Пензенской области было атаковано сельхозпредприятие в промзоне, на его территории произошло возгорание.