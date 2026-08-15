В зоне спецоперации российские подразделения зачищают несколько населённых пунктов. Четыре последних дня по националистам в Кудиевке непрерывно били танки, самоходки, реактивные установки. И пока, этот огненный вал сносил укрепления ВСУ, к посёлку все ближе подбирались российские штурмовики.

Сначала им удалось закрепиться на окраинах. Затем, уже по расчищенным артиллерией коридорам, пробиться в центр. И вот накануне - решающая атака. Сегодня Кудиевка полностью перешла в руки бойцов группировки "Север".

Ещё один прорыв - в соседней деревне Гоптовка. Часть населенного пункта уже занята нашими подразделениями. Сейчас идет накопление сил для решающего штурма. Бойцы подтягиваются каждый день из освобождённой на этой недели Бакшеевки.

Но самые тревожные новости в генштаб ВСУ приходят из под села Оскол Харьковской области. Противник докладывает: в окрестностях появились первые группы российских разведчиков. А за ними подтягиваются основные силы. Киевские генералы на фоне колоссальных потерь сочли бы это уже рядовым событием, если бы ни одно "но".

Это - граница Харьковской области с Донецкой. И потеря Оскола, обернётся катастрофой. Ведь это ворота в город Изюм. До него по прямой меньше 15 километров.

Не исключено, что до конца недели под контроль российских войск перейдут ещё два посёлка в Днепропетровской области. Судя по последним донесениям, сопротивления противник там уже почти не оказывает.