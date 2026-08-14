Новак распорядился о дополнительных мерах по обеспечению регионов топливом

Вице-премьер России Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс, поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям предпринять дополнительные меры по обеспечению топливом ряда регионов.

Как уточняет пресс-служба правительства России, речь идет про оказание поддержки субъектам Федерации, в которых сохраняется напряженная ситуация. Это, в частности, относится к Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областям, Туве, Кубани, Хакасии, Забайкалью, Приморью и Красноярскому краю.

При этом предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в достаточном объеме, уборочная кампания осуществляется в штатном режиме. Поставки топлива в труднодоступные регионы в рамках северного завоза идут по графику.

Тем временем средняя цена на бензин АИ-92 на Петербургской бирже по итогам недели снизилась на 1,2%, а на марку АИ-95 — на 0,4%. Средняя цена летнего дизельного топлива уменьшилась за неделю на 0,4%, до 74 837 рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что в целях стабилизации ситуации на топливном рынке власти санкционировали обращение в России автомобильного бензина классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4". Автозаправочные станции обязаны информировать покупателей топлива о том, к какому классу оно относится.