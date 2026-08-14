Минпросвещения опровергло обязательный просмотр "Колобка" в школах

Сообщения о том, что в российских школах будут проводить массовые показы нового художественного фильма "Колобок", не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пятницу, 14 августа, в Министерстве просвещения России.

Картина, которая вышла на российские экраны 6 августа, вызвала шквал критики еще до официальной премьеры. Фильм обвинили в недобросовестной конкуренции, поскольку кинотеатры заполнили график показов множеством сеансов "Колобка", проигнорировав "Человек-паук: Новый день" и "Одиссею" Кристофера Нолана. Возникли вопросы и к художественным качествам сказки.

На этом фоне в Сети и ряде СМИ прошли фейки о том, что Минпросвещения якобы распорядилось организовать для школьников с первого по девятый классы обязательный просмотр кинофильма "Колобок".

Однако ведомство подчеркнуло, что не издавало распорядительных или нормативных документов, обязывающих образовательные организации проводить массовые показы фильма.

Ранее глава государства Владимир Путин напомнил, что кинематограф играет уникальную роль в жизни людей — этот вид искусства особенно важен в воспитании подрастающего поколения и укреплении ценностей, объединяющих наше общество.

Тем временем Министерство просвещения включило литературу о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России в список произведений патриотической направленности для школьников. Указанный перечень делится на три возрастные категории: с первого по четвертый классы, с пятого по девятый классы, а также с десятого по одиннадцатый классы.