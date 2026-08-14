Фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в Парке Победы 22 августа

В Парке Победы на Поклонной горе в Москве 22 августа состоится XV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле".

В этом году фестиваль приурочен к Году единства народов России и состоится в День Государственного флага. Славится фестиваль тем, что ежегодно устанавливает необычные рекорды. В этом году установят новый: будет создана хлебная многометровая карта страны, где каждый регион представит свою выпечку.

Также гостей ждут десятки различных фестивальных площадок: "Музыкальная площадь" и "Музыкальная завалинка" с концертами нон-стоп, "Ярмарка мастеров" на "Площади регионов", "Модный ряд", "Детские забавы" с играми и мастер-классами для всей семьи, а также зоны исторической реконструкции, гастрономических удовольствий, поэтических баталий, и отдельный арт-квартал с тематическими выставками и пленэрами.

Новшеством этого года станет "Поляна традиций" с традиционными обрядами и играми народов России.

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