Российский министр обороны Андрей Белоусов принял участие в приеме по случаю предстоящей 15 августа 81-й годовщины со Дня освобождения Кореи от японской оккупации.

Как рассказали в пресс-службы Минобороны, политик в поздравлении подчеркнул, что победа в борьбе за независимость Кореи внесла значительный вклад в окончание Второй мировой войны, где общие успехи России и Кореи на полях сражений заложили прочную основу для стратегического партнерства.

Благодаря лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну между нашими государствами установились союзнические и братские отношения. Белоусов особо отметил роль корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими военнослужащими освободили Курскую область от неонацистских формирований киевского режима, а также помогли в разминировании территорий и восстановлении инфраструктуры.

Как напомнил глава Минобороны, в память о подвигах воинов России и КНДР осенью в Курске будет открыт памятник, сообщается в MAX-канале ведомства.

В июле, принимая в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, президент России Владимир Путин вновь выразил благодарность руководству и народу этой страны за помощь в проведении спецоперации, заверив, что россияне будут чтить доблесть и отвагу военных КНДР, проявленные при освобождении Курской области, наравне с мужеством соотечественников.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал освобождение Курской области от укронацистов беспрецедентным примером борьбы за защиту мира и суверенитета. Политик заверил Россию в поддержке со стороны Пхеньяна и в будущем. В рамках соглашения о боевом сотрудничестве страны договорились о взаимодействие армий вплоть до 2031 года.