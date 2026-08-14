Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили с 8 до 20 часов мск пятницы, 14 августа, 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в официальном MAX-канале, дроны врага были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров напомнил про нечистоплотность противника и его спонсоров, которые после каждого террористического акта против мирного населения "бахвалятся, как "здорово" они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам".

Террористические посягательства киевского режима не остаются без ответа. ВС России высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поразили склад с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ в порту Южный. Уничтожен также резервуар с ГСМ, который использовался укронацистами.