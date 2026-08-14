Российская пловчиха Чикунова выиграла чемпионат Европы с рекордом

Российская спортсменка Евгения Чикунова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит во Франции.

Как стало известно в пятницу, 14 августа, россиянка преодолела 200 метров брассом — за 2 минуты 19,32 секунды, установив новый рекорд чемпионатов Европы. Прежний рекорд составлял 2 минуты 19,84 секунды, его установила датчанка Рикке Педерсен.

После победного заплыва Евгения Чикунова не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Спортсменка рассказала, что еще в детстве смотрела турнир, в котором Педерсен установила рекорд: "Даже и мечтать не могла, что именно я побью его. Можно назвать сбывшейся мечтой" (цитата по ТАСС).

Порадовали своими успехами на ЧЕ во Франции и другие российские пловцы. Награду высшего достоинства завоевали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Климент Колесников завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине. Всего 0,01 секунды он уступил чеху Мирославу Кнедле. Третье место занял россиянин Павел Самусенко.

Дарья Клепикова принесла России бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем.

Россия впервые за последние пять лет участвует в чемпионате Европы. Российские спортсмены, допущенные к соревнованиям в нейтральном статусе, завоевали уже 26 наград: девять золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей.