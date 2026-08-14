Посмертное чествование на Украине главаря Организации украинских националистов* (ОУН*, признана экстремистской и запрещена в России) Евгения Коновальца проходит под молчание европейской общественности. На это указала в пятницу, 14 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Останки Коновальца перевезли из Нидерландов на Украину для перезахоронения на мемориальном кладбище. Возмущение всех, кто помнит уроки истории, вызвали кадры с церемонии встречи гроба: домовину несли украинские военнослужащие с цветами и портретом главаря ОУН*.

Как отметила Захарова, говоря про действия представителей киевского режима, "с этими упырями все ясно". Однако недоумение вызывает безмолвие "чувствительной к нарушениям этики и морали либеральной общественности".

Представитель МИД России заявила, что "в центре Европы проходит нацистская месса", однако "вся правочеловеческая западная рать безмолвствует".

Член экспертного совета "Офицеров России" Руслан Панкратов, которого цитирует ТАСС, назвал перенос праха Евгения Коновальца с воинскими почестями элементом политтехнологии, чтобы презентовать украинцам "определенный образ "правильного" героя". Героизация нацистов также закрепляет националистический канон, превращая носителей радикального этнополитического проекта в государственный символ, подчеркнул эксперт.

Глава центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России" генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов, комментируя происходящее, констатировал окончательный разрыв связей Украины с цивилизованным миром. Михайлов напомнил, что Коновалец и иже с ним давно считаются военными преступниками и осуждены во всех цивилизованных странах.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал не церемониться с неонацистами и рассмотреть возможность нанесения высокоточных ударов по "бандеровскому пантеону, чтобы пепел нацистской нечисти раз и навсегда развеялся по ветру".

* организация, признанная экстремистской и запрещенная в России