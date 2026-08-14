Нейросеть Claude впервые уволила человека, сообщает Time.

Нейросети позволили управлять магазином Andon Market в Сан-Франциско. Искусственный интеллект определил "слабое звено", заметив, что один из сотрудников опоздал на 17 смен из 23.

Уточняется, что к опозданиям нейросеть изначально отнеслась "снисходительно". Но затем ей задали прямой вопрос: нужен ли здесь такой работник? ИИ решил, что сотрудника все же следует уволить.

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