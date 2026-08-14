Трамп готовится объявить Ормуз территорией США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорией США.

Он объяснил, что сделает это после завершения операции против Ирана.

"Когда мы окончательно нанесем поражение Ирану, а он терпит серьезное поражение, довольно скоро, я объявлю Ормузский пролив территорией США", — сказал он во время выступления в штате Нью-Йорк.

Ранее стало известно, что Тегеран и Оман могут вскоре договориться о системе управления судоходством в Ормузском проливе. В то же время снятие блокады зависит от действий США, писали СМИ.