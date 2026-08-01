Приложения Ozon исчезли из Google Play

Приложения Ozon, Ozon fresh, Ozon Travel, Ozon Селект теперь нельзя скачать в Google Play. Их пропажу подтвердили в компании.

При этом из App Store приложения организации удалять не стали, они все еще доступны пользователям iOS.

Россияне, у которых Android, по словам компании, могут загрузить программы через другие маркеты. Например, в RuStore, AppGallery и Galaxy Store.

"Все сервисы Ozon работают для вас в обычном режиме 24/7. Спасибо, что вы с нами", — говорится в сообщении.

Ранее финансовая организация "Оzon банк" попала в санкционные списки Великобритании.